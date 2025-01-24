Архив об убийствах Мартина Лютера Кинга, Джона и Роберта Кеннеди рассекретят

Лидер США распорядился опубликовать все архивные материалы об убийствах Мартина Лютера Кинга, Джона и Роберта Кеннеди. Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании всех имеющихся в архивах документов, связанных с тремя самыми громкими в истории страны убийствами — 35-го президента Джона Кеннеди и его младшего брата Роберта, а также правозащитника и лидера борьбы за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего. Об этом сообщили в Белом доме.

«Многие люди ждали этого долго, десятилетиями, — сказал Дональд Трамп. — Все будет раскрыто».

Ручку, которой президент подписал указ, он попросил передать Роберту Ф. Кеннеди-младшему — сыну Джона Кеннеди, племянника Роберта, а заодно и кандидату на пост министра здравоохранения.

Отметим, что ранее Дональд Трамп обещал рассекретить эти архивы.

Джон Кеннеди убит в 1963 году, а его брат Роберт — в 1968-м, в ходе своей избирательной кампании на пост главы государства. За два месяца до убийства Роберта в ходе выступления на митинге застрелен Мартин Лютер Кинг. Эти убийства породили множество конспирологических теорий.

Многие документы, связанные с расследованиями, за прошедшие с тех пор десятилетия обнародованы, однако еще тысячи файлов по-прежнему доступны только со значительными изъятиями.