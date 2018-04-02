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Происшествия

Государственная служба миграции выдала разрешение на работу сверх квоты

Генеральной прокуратурой по факту незаконной выдачи разрешения на работу иностранцам Государственной службой миграции возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, проверкой установлено, что в начале октября 2017 года квота для иностранных индивидуальных предпринимателей была исчерпана, в связи с чем прием документов руководством ГСМ приостановлен. 

Однако 26 октября 2017 года начальник отдела М.Б. дал указание делопроизводителю предоставить иностранным гражданам разрешительные документы на работу. Список иностранцев дан самим М.Б.

Таким образом, сверх квоты разрешение на работу получили пять индивидуальных предпринимателей. Это является нарушением лицензионного законодательства.

Уголовное дело передано в следственный орган. 
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