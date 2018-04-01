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Происшествия

Массовое отравление в ресторане Бишкека: 38 пострадавших, из них семь детей

Массовое отравление произошло в одном из ресторанов Бишкека накануне. Как сообщает Министерство здравоохранения, сегодня в Республиканской клинической инфекционной больнице находятся 38 пострадавших, из них семь детей.

В пресс-службе Минздрава уточнили: состояние отравившихся не вызывает угрозы жизни. Все пострадавшие получают назначенное лечение, лекарствами обеспечены.

Со стороны Центра госсанэпидемнадзора проводится эпидемиологическое расследование. По предварительным данным, гости, около 190 человек, приехали из разных регионов республики. В связи с этим все областные и районные центры госсанэпидемнадзора задействованы для проведения соответствующих мероприятий.

У пострадавших отобраны пробы и отправлены в лабораторию. Результаты будут известны в течение трех дней. Уже проводится контроль в ресторане с отбором проб.

В Минздраве не сообщают название ресторана.
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