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Темирлан Ормуков госпитализирован. Угрозы жизни нет

Слепой поэт Темирлан Ормуков, вскрывший себе живот в знак протеста, госпитализирован. Об этом ИА «24.kg» рассказали в ГУВД Бишкека.

По данным ведомства, сегодня его перевозить в СИЗО-1 не будут. Темирлан Ормуков находится в Национальном кардиологическом центре. Врачи обследуют его. 

После выписки поэта намерены заключить под стражу.

В ГУВД уточнили, что Темирлан Ормуков не вспарывал себе живот. Он поранил себя лезвием. Угрозы жизни нет.

В начале февраля 2017 года в отношении Темирлана Ормукова, известного критическими высказываниями в адрес политиков, включая бывшего президента Алмазбека Атамбаева, возбудили уголовное дело за клевету.

С заявлением в милицию обратился и депутат парламента Дастан Бекешев. Его Темирлан Ормуков обвинил в получении крупной суммы от предпринимателей, торгующих праворульными автомобилями, за якобы поддержку их интересов в парламенте.

По заявлению о коррупции провели проверку. Озвученные Темирланом Ормуковым факты не подтвердились.
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