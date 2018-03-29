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Обещала 120 тысяч. Женщина, поверив мошеннице, отдала ей 66 тысяч сомов

Сотрудники ОВД Жайылского района задержали мошенницу, которая незаконно создала сетевой маркетинг и обманывала граждан. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 19 января в ОВД обратились жительница села Панфиловка и еще несколько граждан с заявлением о принятии мер в отношении малознакомой женщины, которая в сентябре 2017 года, войдя в доверие, зарегистрировала их на сайте сетевого маркетинга за 66 тысяч, обещая выплатить по 120 тысяч сомов.

Однако подозреваемая свои обязательства не выполнила, а деньги присвоила.

По факту возбудили уголовное дело.

По подозрению задержана 53-летняя жительница Чуйской области А., в отношении подозреваемой зарегистрировано семь заявлений. Она заключена под стражу.
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