Обещала 120 тысяч. Женщина, поверив мошеннице, отдала ей 66 тысяч сомов

Сотрудники ОВД Жайылского района задержали мошенницу, которая незаконно создала сетевой маркетинг и обманывала граждан. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 19 января в ОВД обратились жительница села Панфиловка и еще несколько граждан с заявлением о принятии мер в отношении малознакомой женщины, которая в сентябре 2017 года, войдя в доверие, зарегистрировала их на сайте сетевого маркетинга за 66 тысяч, обещая выплатить по 120 тысяч сомов.

Однако подозреваемая свои обязательства не выполнила, а деньги присвоила.

По факту возбудили уголовное дело.

По подозрению задержана 53-летняя жительница Чуйской области А., в отношении подозреваемой зарегистрировано семь заявлений. Она заключена под стражу.