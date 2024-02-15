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Власть

ГКНБ и МВД призывают бизнес не платить дань криминалу и сообщать о таких фактах

ГКНБ и МВД обратились к бизнесу с призывом обращаться, если криминал будет угрожать.

«Будем уничтожать в корне деструктивные проявления. В Кыргызстане больше не будет понятия криминальных группировок», — говорится в обращении силовиков.

Владельцев ресторанов, фабрик и заводов призывают незамедлительно обращаться в ГКНБ или МВД, если криминальные группировки просят «отмечаться».

Телефоны, по которым можно сообщить, если ОПГ требуют дань:

ГКНБ: +996312660475, +996312626504.

Областные управления ГКНБ:

Чуйская область: +996312540719;

Джалал-Абадская область: +996372256049;

Ошская область: +996322223078;

Иссык-Кульская область: +996392251180;

Таласская область: +996342252043;

Нарынская область: +996352250849;

Баткенская область: +996362250033.

«Любой, кто будет работать с преступными группировками, вести бизнес, делиться бизнесом и ежемесячно отмечаться о своем бизнесе, будет нести ответственность по закону», — предупредили силовики.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286810/
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