ГКНБ и МВД призывают бизнес не платить дань криминалу и сообщать о таких фактах

ГКНБ и МВД обратились к бизнесу с призывом обращаться, если криминал будет угрожать.
«Будем уничтожать в корне деструктивные проявления. В Кыргызстане больше не будет понятия криминальных группировок», — говорится в обращении силовиков.
Владельцев ресторанов, фабрик и заводов призывают незамедлительно обращаться в ГКНБ или МВД, если криминальные группировки просят «отмечаться».
Телефоны, по которым можно сообщить, если ОПГ требуют дань:
ГКНБ: +996312660475, +996312626504.
Областные управления ГКНБ:
Чуйская область: +996312540719;
Джалал-Абадская область: +996372256049;
Ошская область: +996322223078;
Иссык-Кульская область: +996392251180;
Таласская область: +996342252043;
Нарынская область: +996352250849;
Баткенская область: +996362250033.
«Любой, кто будет работать с преступными группировками, вести бизнес, делиться бизнесом и ежемесячно отмечаться о своем бизнесе, будет нести ответственность по закону», — предупредили силовики.