Продажа ребенка в городе Ош. Бабушку отпустили под подписку о невыезде

В городе Ош пытавшуюся продать своего внука женщину отпустили под подписку о невыезде. Об этом ИА «24.kg» сообщили в МВД.

Уточняется, что женщина обманным путем у дочери забрала ребенка, сказав, что отдаст его родственникам.

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Отметим, что из собственных источников ИА «24.kg» стало известно, что мать ребенка — 22-летняя А. М. — официально не отказывалась от ребенка. Она подтвердила, что ее мама действительно хотела отдать на некоторое время внука родственникам.

«Известно, что мать ребенка не замужем. Семья живет бедно. Мать ребенка утверждает, что никто не хотел продавать новорожденного», — сообщили редакции источники.