Военная прокуратура возбудила шесть уголовных дел в отношении пожарных

Военная прокуратура проводит плановую проверку деятельности Противопожарной службы МЧС Кыргызстана по соблюдению требований закона о пожарной безопасности при согласовании разрешительных документов на строящиеся многоэтажные жилые дома в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Уточняется, что за три месяца Военная прокуратура выявила нарушения и возбудила шесть уголовных дел в отношении должностных лиц Противопожарной службы.

Они при попустительстве Бишкекглавархитектуры незаконно выдавали положительные пожарно-технические заключения на строительство жилых объектов, которые не соответствуют нормам.

«По закону при проектировании и строительстве высотных жилых домов необходимо в обязательном порядке предусматривать подъездные пути к ним пожарной и другой спецтехники для аварийно-спасательных работ и ликвидации пожара. Однако за 2016-2017 годы должностные лица Противопожарной службы, злоупотребляя служебным положением, несмотря на несоответствие противопожарным нормам, незаконно выдавали застройщикам положительные заключения», — сообщили в Генпрокуратуре.