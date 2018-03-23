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Водительские удостоверения психически больным выдавали в Московском районе

В Московском районе Чуйской области выявлен факт выдачи водительских удостоверений психически нездоровым людям. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями КР.

По их данным, сотрудники ведомства выявили факт злоупотребления должностным положением работниками РЭО ДРТС и ВС по Сокулукскому и Московскому районам, Московской районной оборонной спортивно-технической организации и Центра семейной медицины.

Установлено, что в 2015-2017 годах они вносили заведомо ложные сведения в медицинские справки, незаконно выдавали водительские удостоверения лицам, состоящим на диспансерном учете в ЦСМ Московского района с диагнозами «параноидная шизофрения», «легкая умственная отсталость», «соматизированное расстройство», «органическое расстройство личности» и  «органическое эмоциональное лабильное расстройство».

По собранным ГСБЭП материалам прокуратурой Московского района возбуждено уголовное дело.

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями продолжает проверку  с целью выявить аналогичные факты по всему Кыргызстану.
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