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Происшествия

Контрабанда яиц. Суд отпустил подозреваемых под домашний арест

Военнослужащего Государственной пограничной службы Санжара Мустапаева и сотрудника Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Мелисбек уулу Азиза, подозреваемых в вымогательстве взятки, отпустили под домашний арест. Об этом ИА «24.kg» сообщили в правоохранительных органах.

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Уточняется, что Аламудунский районный суд спустя четыре месяца после ареста подозреваемых удовлетворил ходатайство адвокатов.

«Судья Бакыт Касымалиев при вынесении постановления посчитал, что от действий обоих обвиняемых государству не причинено никакого ущерба. Гособвинитель выступил против того, чтобы Мустапаева и Мелисбек уулу отпустили под домашний арест, мотивируя это тем, что ранее в отношении обоих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили редакции.

В свою очередь в пресс-службе Чуйского областного суда ИА «24.kg» такую меру пресечения объяснили тем, что личность обоих подсудимых установлена.

«Судьей была избрана мера пресечния в виде домашнего ареста обоим подсудимым в связи с тем, что личности обоих были установлены. Оба они имеют постоянное место жительства. Кроме того, обвиняемые имеют хорошую характеристику с места работы», — подытожили в Чуйском областном суде.

Напомним, в отношении военнослужащего ГПС и сотрудника Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Военная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Вымогательство взятки» Уголовного кодекса КР. Их обвиняют в том, что они незаконно пропустили на территорию Кыргызстана крупную партию куриных яиц.
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