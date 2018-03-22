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В Кыргызстане в ходе спецоперации милиция задержала 137 разыскиваемых человек

В Кыргызстане в ходе специальной операции задержали 137 подозреваемых, объявленных в международный розыск. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Уточняется, что среди задержанных 64 человека находились в розыске за тяжкие преступления, в том числе за покушение на убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой, изнасилование и грабежи.

«Установили местонахождение 61 без вести пропавшего лица и личности 19 неопознанных трупов. Выявили 15 наркопреступлений, изъяли 48 килограммов 528 граммов наркотиков. В специальной операции задействовали свыше 3,4 тысячи сотрудников милиции», — сообщили в МВД.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в России в ходе спецоперации задержали четверых граждан Кыргызстана, числящихся в межгосударственном розыске.

«В ходе совместной спецоперации задержаны лица, обвиняемые в мошенничестве в значительном размере, превышении должностных полномочий, принуждении женщины к вступлению в брак, похищении женщины для вступления в брак, хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору», — рассказали в МВД и отметили, что спецоперация прошла 14-15 марта.
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