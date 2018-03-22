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В Казахстане задержана убившая брата кыргызстанка

Генпрокуратурой Казахстана удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Кыргызстана о выдаче гражданки КР И.А. и гражданина Турции М.Й. Об этом сообщил отдел информации ГП КР.

По ее данным, они задержаны в Атырауской области Казахстана. К уголовной ответственности их привлекут в КР.

Органами следствия И.А. обвиняется в умышленном убийстве с особой жестокостью в сговоре с гражданином Турции родного брата И.К. Обгоревший труп его обнаружен в сентябре 2017 года в местности Кол-Кечуу Джети-Огузского района.

Постановлением суда от 29 сентября 2017 года в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они объявлены в межгосударственный и международный розыск по линии Интерпола.

16 марта преступники этапированы в СИЗО-1 города Бишкека.
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