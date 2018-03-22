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Происшествия

На весогабаритном контрольном пункте «не заметили» перегруз в 80 тонн

Выявлен факт злоупотребления полномочиями со стороны сотрудников ПТК «Турускул» Агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По их данным, с января по февраль 2018 года проверены большегрузные автомашины, следовавшие в город Балыкчи. При контрольном взвешивании выявлен перевес более чем в 80 тонн.

Таким образом, должностные лица ПТК «Турускул» вопреки интересам Министерства транспорта и дорог, а также в целях извлечения выгоды либо преимуществ для себя и других лиц причинили ущерб государству на сумму свыше 800 тысяч сомов.

По факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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