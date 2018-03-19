Автодорога Бишкек — Ош закрывается для движения всех видов транспортных средств с 21.00 до 6.00 на посту в Сосновке, а также со стороны Таласской и Джалал-Абадской областей. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса КР.

По ее данным, такое решение принято во избежание несчастных случаев в связи с изменениями погодных условий, спусками снежных лавин МЧС КР.

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Как сообщили в МЧС КР, в связи с неустойчивой погодой с 19 по 22 марта в горных районах и на автодорогах Бишкек — Ош, Ала-Бука — Каныш-Кыя, Красная Горка — Ак-Таш 1-4 километр, Бишкек — Нарын — Торугарт, Казарман — Актал — Чат, Арал — Суусамыр, Мырза-Аке — Кара-Кульджа — Алайкуу, Каракол — Энилчек сохраняются вероятность схода снежных лавин и снежные заносы.

На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров.