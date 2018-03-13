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Происшествия

В городе Ош у мужчины отобрали телефон, угрожая пистолетом

В городе Ош задержали подозреваемых в разбойном нападении. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД южной столицы.

Уточняется, что с заявлением в милицию обратился 27-летний мужчина, который сообщил, что двое неизвестных насильно посадили его в машину и требовали деньги.

«Со слов потерпевшего, нападавшие приставили к его голове пистолет. Не найдя денег, злоумышленники отобрали телефон и вытолкнули мужчину из машины в другом конце города. По горячим следам злоумышленников задержали и водворили в ИВС. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что пистолет был травматическим. Проверяется причастность задержанных к аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», — сообщили в УВД.
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