В городе Ош у мужчины отобрали телефон, угрожая пистолетом

В городе Ош задержали подозреваемых в разбойном нападении. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД южной столицы.

Уточняется, что с заявлением в милицию обратился 27-летний мужчина, который сообщил, что двое неизвестных насильно посадили его в машину и требовали деньги.

«Со слов потерпевшего, нападавшие приставили к его голове пистолет. Не найдя денег, злоумышленники отобрали телефон и вытолкнули мужчину из машины в другом конце города. По горячим следам злоумышленников задержали и водворили в ИВС. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что пистолет был травматическим. Проверяется причастность задержанных к аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», — сообщили в УВД.