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По подозрению в убийстве студента в Бишкеке задержали двух молодых людей

По подозрению в убийстве студента в Бишкеке задержали двух молодых людей. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ГУВД.

По их данным, сообщение об обнаружении тела мужчины на улице Исанова возле БЧК поступило днем 3 марта. Погибший — 19-летний студент, ему нанесли множественные ножевые ранения.

Возбуждено уголовное дело по статье 97 УК КР (убийство).

По подозрению в убийстве задержали двух мужчин в возрасте 18 и 19 лет.

«Видимо, они были знакомы с убитым. В настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — отметили в ГУВД.
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