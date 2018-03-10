В Бишкеке нашли тело молодой женщины

В Бишкеке возле магазина «Океан» нашли тело молодой женщины. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Службе «103».

Вызов к медикам поступил сегодня в 5.58. Бригада, прибывшая на место, констатировала смерть и передала труп сотрудникам милиции. Погибшей было 25 лет.

Предположительно, женщина упала с высоты. В ГУВД подробностей пока не представили.

Напомним, 7 марта в микрорайоне «Тунгуч» девушка выпала из окна многоэтажного дома. По словам очевидцев, с седьмого этажа. На момент приезда скорой помощи она была жива. Но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Тело доставили в морг.