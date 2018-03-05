В Таласской области футбольное поле строила компания, не отвечающая требованиям

Должностные лица Боо-Терекского айыл окмоту незаконно заключили договор с ОсОО «Б.» на строительство мини-футбольного поля. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры.

По его данным, договор заключен вопреки решению комиссии Департамента госзакупок о признании недействительными итогов конкурса. ОсОО признано победителем, несмотря на то что оно предложило наибольшую сумму.

В результате противоправных действий должностных лиц указанного айыл окмоту государству причинен ущерб в 703 тысячи сомов.

По факту прокуратурой Таласской области возбуждено уголовное дело.