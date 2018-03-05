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Происшествия

Бывший партнер похитил бизнесмена для получения $100 тысяч

Члены ОПГ похитили предпринимателя с целью вымогательства $100 тысяч. Об этом сообщили в ГКНБ.

По их данным, 1 марта 2018 года ГКНБ в результате оперативно-разыскных мероприятий пресечена деятельность преступной группировки, члены которого в целях получения выкупа совершили похищение гражданина КР.

При получении части денежных средств — $30 тысяч — задержан активный член преступной группировки С.С.Б. Также установлены и задержаны заказчик похищения С.С.Г. и его организатор И.М.М.

Установлено, что заказчиком является бывший бизнес-партнер предпринимателя, а организатором — ранее осужденный член ОПГ.

28 февраля 2018 года Генеральной прокуратурой КР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 123 (похищение человека) и 170 (вымогательство) УК КР.

В настоящее время все задержанные водворены в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.
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