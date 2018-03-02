В городе Ош машина случайно задавила двухлетнего мальчика

В Оше машина случайно задавила насмерть двухлетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба УВД южной столицы.

По ее данным, трагедия произошла вчера, 1 марта, примерно в 15.00. Водитель, 20-летний мужчина, припарковал авто у дома, поставив его на нейтральную скорость. Но в какой-то момент машина покатилась, задавив двухлетнего мальчика, который играл у заднего колеса.

Установлено, что погибший мальчик — сын владельца автомобиля.

Когда родители мальчика привезли его в больницу, врачи констатировали смерть.

В УВД Оша зарегистрировали ДТП как несчастный случай.