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Происшествия

Бразильцы отбили домашнего пса у душившей его крупной анаконды

Трое жителей бразильской деревни спасли домашнюю собаку, которую схватила и утащила в воду крупная анаконда. Один из очевидцев снял на видео вызволение пса из смертельных объятий, сообщило издание vesti.ru.

Кадры были сделаны в конце февраля, но в каком именно регионе Бразилии, остается неизвестным. Хозяин собаки, услышав визг вдалеке, рванул к воде, где перед этим находился его питомец. Пса он застал в объятиях змеи, несколько раз обвившей тело животного.

Мужчина без промедления схватил анаконду за хвост и с помощью друзей вытащил на берег, однако хищник продолжал удерживать собаку за шею. Схватка ослабла только после того, как владелец схватил палку и нанес несколько ударов по телу змеи. Освободившийся пес бросился было в атаку на обидчицу, но тут же благоразумно отбежал в сторону.

Мужчины, как можно судить по записи, убили анаконду, чья длина составляла порядка трех метров.

Обитающие в тихих заводях Южной Америки, анаконды часто нападают на домашних животных из расположенных поблизости селений, но для человека эти змеи, чья длина может достигать 7-8 метров, не представляют опасности.
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