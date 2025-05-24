В Таласе наградили милиционеров. Они спасли упавших в канал девочек

В Таласе наградили сотрудников милиции. Они спасли трех девочек, упавших в быстроток. Детей унесло течением, сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, инцидент произошел 21 мая в селе Кырк-Кыз. Сотрудники милиции Эркин Койкумбаев, Руслан Акматов и житель села Арал Бактыгул Жаныбеков заметили, что течением уносит трех девочек.

«Не раздумывая, они прыгнули в воду. Вытащив детей из воды, милиционеры оказали им первую помощь. Состояние девочек удовлетворительное. Полпред президента в Таласской области Эрмат Джумаев вручил им почетные грамоты и поблагодарил за спасение детей», — говорится в сообщении.

МВД просит родителей не оставлять детей без присмотра.