09:43
USD 87.45
EUR 99.18
RUB 1.10
Общество

В Таласе наградили милиционеров. Они спасли упавших в канал девочек

В Таласе наградили сотрудников милиции. Они спасли трех девочек, упавших в быстроток. Детей унесло течением, сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, инцидент произошел 21 мая в селе Кырк-Кыз. Сотрудники милиции Эркин Койкумбаев, Руслан Акматов и житель села Арал Бактыгул Жаныбеков заметили, что течением уносит трех девочек.

«Не раздумывая, они прыгнули в воду. Вытащив детей из воды, милиционеры оказали им первую помощь. Состояние девочек удовлетворительное. Полпред президента в Таласской области Эрмат Джумаев вручил им почетные грамоты и поблагодарил за спасение детей», — говорится в сообщении.

МВД просит родителей не оставлять детей без присмотра.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330243/
просмотров: 75
Версия для печати
Материалы по теме
На Иссык-Куле милиция, экологи и активист спасли лебедя, вмерзшего в лед
На Иссык-Куле милиционер спас тонущего подростка. Его наградили медалью
В горах Иссык-Куля милиционеры спасли раненого пастуха. Их наградили медалями
В городе Ош спасли пенсионерку из закрытой квартиры
Казахстанец спас женщину от суицида в США. В соцсетях опубликовали видео
17 человек на катамаранах унесло в открытое озеро. Их спас сотрудник аэропорта
Детеныш кита застрял в шлюзе Темзы и попал на видео
За 10 месяцев сотрудники МЧС спасли 221 кыргызстанца
В Бишкеке за прошедшие сутки милиционеры устроили в приют 29 бездомных
В Бишкеке спасатели вытащили парня, упавшего в канал реки Ала-Арчи
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
Город стоит: в&nbsp;Бишкеке растет возмущение из-за пробок и&nbsp;перекрытых улиц Город стоит: в Бишкеке растет возмущение из-за пробок и перекрытых улиц
В&nbsp;Евросоюзе меняют правила въезда: что изменится для владельцев шенгенских виз В Евросоюзе меняют правила въезда: что изменится для владельцев шенгенских виз
Бизнес
Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с&nbsp;окончанием учебного года! Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с окончанием учебного года!
Министерство энергетики и&nbsp;KOICA завершили строительство Операционного центра CAS Министерство энергетики и KOICA завершили строительство Операционного центра CAS
Ваш цифровой помощник: MegaPay упрощает доступ к&nbsp;госуслугам в&nbsp;Кыргызстане Ваш цифровой помощник: MegaPay упрощает доступ к госуслугам в Кыргызстане
Минприроды, &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;ПРООН провели семинар Минприроды, «Элдик Банк» и ПРООН провели семинар
24 мая, суббота
09:37
В Таласе наградили милиционеров. Они спасли упавших в канал девочек В Таласе наградили милиционеров. Они спасли упавших в к...
09:21
В части Бишкека 26 мая отключат газ
09:00
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 24 мая 1974 года
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
23 мая, пятница
23:47
Садыр Жапаров: В стране происходят масштабные изменения в сфере спорта
23:39
ИИ-индустрия столкнется с нехваткой электроэнергии уже в 2026 году — Илон Маск
23:07
Торговые войны. Трамп угрожает ввести пошлины в 50 процентов на импорт из ЕС
22:45
В Германии Uber ввел опцию поездок только для женщин
22:23
Нестабильность. Более половины жителей Германии готовы переехать в другую страну