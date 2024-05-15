В горах Иссык-Куля милиционеры спасли раненого пастуха. Их наградили медалями

Двух сотрудников ОВД Тонского района наградили медалями «За мужество и отвагу». Об этом сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

19 февраля 2024 года в дежурную часть ОВД Тонского района поступило сообщение от медиков местной больницы о том, что на горном участке «Корумду» сыртовой зоны «Кок-Бел» мужчина с огнестрельным ранением нуждается в помощи.

«По словам медиков, им позвонил мужчина с мобильного телефона и сообщил, что он ранен, находится один в безлюдной местности. Затем связь прервалась. Личный состав районной милиции был поднят по тревоге и были организованы поисковые группы. Также к поискам привлекли медиков и отряды МЧС», — говорится в сообщении.

Оперативники уголовного розыска ОВД Тонского района Акжолтой Сыймыкбек уулу и Адилет Темирканов спустя два часа поисков обнаружили раненого мужчину. Им оказался 45-летний житель села Боконбаево Мирбек Кошчиев, который из-за потери крови и холодных погодных условий находился в тяжелом состоянии. Рядом с ним лежало его ружье. Милиционеры оказали первую медицинскую помощь и 3 километра несли его на себе, затем передали медикам.

В ходе беседы мужчина объяснил, что он пасет на участке яков. В этот день он также пас скот. Во время обхода он поскользнулся на снегу и случайно выстрелил себе в правую почку, потерял сознание. Когда мужчина очнулся, смог дозвониться в службу «112» и сообщить о случившемся.

Начальник ОВД Тонского района наградил двух милиционеров медалями, а медикам выразил благодарность и вручил грамоты. Пастух тоже принял участие в церемонии награждения и поблагодарил милиционеров и медиков за спасение его жизни.