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Происшествия

Просто задумалась. Женщина чуть не погибла под поездом

В дежурную часть ОВД на железнодорожном транспорте 28 февраля поступило сообщение, что в районе пересечения улиц Шабдана Баатыра и Толстого совершен наезд тепловоза на женщину. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, женщина получила травмы различной тяжести. Потерпевшую доставили в территориальную больницу. Личность женщины установили.

По факту назначена судмедэкспертиза, опрошены машинисты тепловоза. По словам женщины, она задумалась и не заметила приближения поезда. В настоящее время проводится дальнейшая проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.
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