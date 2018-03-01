Просто задумалась. Женщина чуть не погибла под поездом

В дежурную часть ОВД на железнодорожном транспорте 28 февраля поступило сообщение, что в районе пересечения улиц Шабдана Баатыра и Толстого совершен наезд тепловоза на женщину. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, женщина получила травмы различной тяжести. Потерпевшую доставили в территориальную больницу. Личность женщины установили.

По факту назначена судмедэкспертиза, опрошены машинисты тепловоза. По словам женщины, она задумалась и не заметила приближения поезда. В настоящее время проводится дальнейшая проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.