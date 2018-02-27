Горнорудная компания в Ак-Тюзе: В отходах нет радиоактивных элементов

В промышленных отходах фабрики в селе Ак-Тюз отсутствуют радиоактивные элементы и тяжелые металлы. Об этом ИА «24.kg» сообщили на обогатительной фабрике ЗАО «ТК «Гео Резерв».

По их данным, на фабрике осуществляют переработку золота и серебра с месторождения Куранджайляу.

«Ураносодержащие и прочие радиоактивные элементы, а также тяжелые металлы в промышленных отходах обогатительной фабрики отсутствуют. Отверстие в трубе является ревизионным люком пульпопровода», — уточняет компания.

Читайте по теме В Ак-Тюзе после аварии в горнорудной компании радиационный уровень в норме ИА «24.kg», что 25 февраля произошел прорыв в трубе, идущей вдоль дороги от золотоизвлекательного завода к дамбе хвостохранилищ. По словам сельчан, химические отходы вылились в реку и разлились по трассе. С места аварии они отправили видео.

Позже в МЧС сообщили, что их сотрудники работают на месте.