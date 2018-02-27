В Ак-Тюзе после аварии в горнорудной компании радиационный уровень в норме

В селе Ак-Тюз Кеминского района после прорыва трубы с химическими отходами радиационный уровень остается в норме. Об этом ИА «24.kg» сообщил Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования.

По его данным, разрыв шва на трубе пульпопровода, проложенного от обогатительной фабрики «Ак-Тюз» к хвостохранилищу, произошел из-за резкого перепада температуры воздуха.

«После разрыва некоторое количество отходов вылилось в почву и реку Кичи-Кемин. В течение 20 минут утечку устранили, дорогу очистили при помощи грейдера, сняв верхний слой почвы, затем эту массу перенесли в хвостохранилище. В тот же день представители МЧС и ГЭТИ произвели радиационные замеры в районе аварии, которые не показали превышения фонового радиационного уровня, представляющего угрозу для здоровья и жизни людей. Сотрудниками ГАООСиЛХ по Чуйской области и Санэпидемстанции Кеминского района взяты пробы воды и почвы и направлены в лаборатории для анализа», — проинформировали в ведомстве.