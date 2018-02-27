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Происшествия

В Ак-Тюзе после аварии в горнорудной компании радиационный уровень в норме

В селе Ак-Тюз Кеминского района после прорыва трубы с химическими отходами радиационный уровень остается в норме. Об этом ИА «24.kg» сообщил Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования.
 

По его данным, разрыв шва на трубе пульпопровода, проложенного от обогатительной фабрики «Ак-Тюз» к хвостохранилищу, произошел из-за резкого перепада температуры воздуха.

 
«После разрыва некоторое количество отходов вылилось в почву и реку Кичи-Кемин. В течение 20 минут утечку устранили, дорогу очистили при помощи грейдера, сняв верхний слой почвы, затем эту массу перенесли в хвостохранилище. В тот же день представители МЧС и ГЭТИ произвели радиационные замеры в районе аварии, которые не показали превышения фонового радиационного уровня, представляющего угрозу для здоровья и жизни людей. Сотрудниками ГАООСиЛХ по Чуйской области и Санэпидемстанции Кеминского района взяты пробы воды и почвы и направлены в лаборатории для анализа», — проинформировали в ведомстве.
 

В комитете сообщили, что сотрудники Гостехинспекции сегодня выедут на место для расследования и установления причин аварии.

Напомним, ранее местные жители сообщили, что накануне произошел прорыв в трубе, идущей вдоль дороги от золотоизвлекательного завода к дамбе хвостохранилища, и химические отходы вылились в реку и разлились по трассе.

По данным комитета, месторождение Куранджайляу расположено в Кеминском районе Чуйской области. Лицензию получило ЗАО «ТК «Гео Ресурс». 

На фабрике, которая сдана в эксплуатацию в августе 2016 года, работают 50 человек. 
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