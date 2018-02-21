В Бишкеке мужчину подозревают в сексуальных действиях в отношении падчерицы

В Бишкеке мужчина совершил сексуальные действия в отношении малолетней падчерицы. Подробности ИА «24.kg» сообщили в ГУВД столицы.

По их данным, с заявлением в милицию обратилась женщина, которая указала, что ее гражданский муж совершил действия сексуального характера в отношении ее дочери.

«Известно, что 28-летний мужчина совершил действия насильственного характера в ночь на 15 февраля. Однако мать обратилась в милицию только спустя несколько дней. С ее слов, она узнала о произошедшем от других детей. В настоящее время мужчина задержан по подозрению в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы», — отметили в ГУВД.