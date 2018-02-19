Кыргызстанец, находящийся в розыске за убийство, «спрятался» в российской тюрьме

В российском Липецке выявили кыргызстанца, разыскиваемого на родине за убийство. Он сидел в тюрьме под чужим именем. Об этом сообщили российские СМИ.

Как отмечается, прокуратура установила, что гражданин К., отбывающий в исправительном учреждении области наказание за незаконный оборот наркотиков, осужден под вымышленным именем. В действительности он находится в межгосударственном розыске, объявленном правоохранительными органами Кыргызстана.

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По заключениям дактилоскопического исследования, исследования по фотоснимкам и результатам иных проверочных мероприятий прокуратура достоверно установила личность преступника.

Препятствий для экстрадиции кыргызстанца на родину нет. Генпрокуратура России удовлетворила запрос Кыргызстана о выдаче К. для привлечения его к уголовной ответственности за убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору.

После отбытия наказания, назначенного приговором российского суда, К. передадут правоохранительным органам Кыргызстана, сообщили в прокуратуре Липецкой области.