Скрывавшегося три года наркодилера из Кыргызстана задержали в России

В Астраханской области России задержали наркодилера из Кыргызстана, который три года скрывался от следствия. Об этом сообщили российские СМИ.

Как отмечается, находящегося в международном розыске кыргызстанца задержали пограничники на пункте пропуска «Караузек».

Мужчина, являющийся фигурантом уголовного дела о незаконном обороте наркотиков, разыскивался правоохранительными органами Кыргызстана с 2014 года.

Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства и принятия решения об экстрадиции.