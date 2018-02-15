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Происшествия

Скрывавшегося три года наркодилера из Кыргызстана задержали в России

В Астраханской области России задержали наркодилера из Кыргызстана, который три года скрывался от следствия. Об этом сообщили российские СМИ.

Как отмечается, находящегося в международном розыске кыргызстанца задержали пограничники на пункте пропуска «Караузек».

Мужчина, являющийся фигурантом уголовного дела о незаконном обороте наркотиков, разыскивался правоохранительными органами Кыргызстана с 2014 года.

Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства и принятия решения об экстрадиции.
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