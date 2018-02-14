В Караколе мужчина провозил 10 килограммов гашиша в маршрутке

В городе Караколе милиционеры задержали мужчину за незаконное изготовление и хранение наркотиков. Подробности задержания ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Бишкека.

По их данным, оперативникам поступила информация о том, что уроженец Иссык-Кульской области незаконно продает наркотики в столице. По оперативной информации, 40-летний Х.А. дважды судим по статье «Кража».

«Оперативники установили местонахождение наркоторговца и задержали его в Караколе. Выяснилось, что схрон у него был в Иссык-Кульской области. Милиционеры задержали подозреваемого с 10 килограммами гашиша — он вез их с собой в маршрутке. По городу перемещался как ни в чем не бывало. Сам он зелье не употребляет», — рассказали в ГУВД.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ИВС ОВД города Каракола, отметили в ГУВД.