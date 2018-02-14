Семь граждан Кыргызстана спасли в Актюбинской области Казахстана

Семь граждан Кыргызстана, отправившихся по маршруту Бишкек — Самара, остались ночью на трассе из-за поломки микроавтобуса. По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям Казахстана, их спасли, эвакуировав в Актюбинскую область.

Восемь пассажиров микроавтобуса (один — гражданин Узбекистана) были доставлены в пункт обогрева. Их осмотрели медики, троим понадобилась помощь врачей.

В ведомстве уточняют, что сигнал о бедствии поступил ночью — в 3.20 13 февраля. На трассе Самара — Шымкент произошла поломка микроавтобуса, следовавшего из Бишкека в Самару.