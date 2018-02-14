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Происшествия

Граждане Молдовы на госгранице планировали маршрут в Узбекистан

Граждане Модовы смотрели в сторону Узбекистана, чтобы определить для себя маршрут следования. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

По его данным, 13 февраля в местности Сары-Копуро Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничники задержали двух граждан Молдовы за нарушение режима госграницы. Гражданин Ю.П., 1976 года рождения, и гражданка А.Ш., 1969 года рождения, задержаны пограничным нарядом в 50 метрах от рубежа.

Они прибыли в Кыргызстан из Таджикистана в апреле 2017 года. Выяснилось, что срок их регистрации в КР истек еще в начале января.

После оформления соответствующих документов нарушители режима госграницы переданы сотрудникам территориального подразделения ГКНБ.

 
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