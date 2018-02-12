Подравшийся с финполовцем водитель грузовика получил условный срок

Офицер Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями подрался с 60-летним дальнобойщиком. Информация об этом появилась в социальной сети Facebook.

Пользователь Соня Курманалиева выложила видео, в описании к которому утверждает, что драка произошла 27 июня 2017 года в районе КПП «Ак-Тилек».

«Виноватым в инциденте сделали старика-дальнобойщика, обвинив его в том, что он «не подчинился и напал на старшего оперуполномоченного межрайонного отдела ГСБЭП"», — указывает в посте Курманалиева.

На видео показано, как сотрудник ГСБЭП взял документы у водителя грузовой машины и проверяет их. Позже из машины выходит водитель и требует свои документы. Позже завязалась драка. Когда водитель упал, сотрудник Финпола стал пинать его.

В пресс-службе ГСБЭП сообщили, что драка действительно была. После инцидента УВД Иссык-Атинского района возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство».

«По окончанию следствия материалы передали в суд. В это время между водителем грузовика и сотрудником ГСБЭП достигнуто мировое соглашение. Решением Иссык-Атинского районного суда водитель осужден на один год условно», — отметили в ведомстве.