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Происшествия

Тюлененок стал причиной пробки на дороге в Шотландии

На северо-востоке Шотландии в графстве Абердиншир образовалась пробка, после того как одну из прибрежных дорог пытался переползти детеныш тюленя, сообщает bbc.com.

Тюлененок, примерный возраст которого 4-5 недель, был обнаружен местной жительницей, которая возвращалась домой из школы со своим ребенком. По ее словам, она заметила, что водители на встречной полосе начали сигналить ей фарами и махать руками, чтобы она замедлила ход.

«Я пыталась понять, что происходит, и вдруг увидела что-то на дороге. Я остановилась и поняла, что это детеныш тюленя!», — сказала она в интервью Би-би-си. Женщина подогнала автомобиль поближе к тюлененку и включила аварийную сигнализацию, чтобы предупредить следующих за ней водителей.

из Интернета
Фото из Интернета. Детеныш отполз от моря примерно на километр

Проезжавшая мимо ее знакомая остановила свой автомобиль на другой стороне дороги, и обе женщины пытались понять, как помочь детенышу. «Он попытался выползти на середину дороги, и нам пришлось удерживать его на месте ковриком из машины, укус тюленя — дело серьезное».

На призыв о помощи застрявшему на дороге тюлененку откликнулись местные организации, которые занимаются защитой животных.

Первыми на место происшествия приехали полицейские, и оградили детеныша от зевак.

из Интернета
Фото из Интернета. Полиция оградила испуганного тюлененка от зевак

Спасатели установили, что со здоровьем тюлененка все в порядке, кроме порезов на ластах, которые совсем не предназначены для передвижений по жестким покрытиям.

Тюлененок находился примерно в километре от берега. Скорее всего, говорят специалисты, он попал на берег во время прилива и не успел уйти вместе с отливом.

из Интернета
Фото из Интернета. Животное поместили в специальную сумку для перевозки тюленей

Детеныш был доставлен в центр спасения диких животных, где его ласты подлечат, а затем тюлененка выпустят в море.
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