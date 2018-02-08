Тюлененок стал причиной пробки на дороге в Шотландии

На северо-востоке Шотландии в графстве Абердиншир образовалась пробка, после того как одну из прибрежных дорог пытался переползти детеныш тюленя, сообщает bbc.com.

Тюлененок, примерный возраст которого 4-5 недель, был обнаружен местной жительницей, которая возвращалась домой из школы со своим ребенком. По ее словам, она заметила, что водители на встречной полосе начали сигналить ей фарами и махать руками, чтобы она замедлила ход.

«Я пыталась понять, что происходит, и вдруг увидела что-то на дороге. Я остановилась и поняла, что это детеныш тюленя!», — сказала она в интервью Би-би-си. Женщина подогнала автомобиль поближе к тюлененку и включила аварийную сигнализацию, чтобы предупредить следующих за ней водителей.

Фото из Интернета. Детеныш отполз от моря примерно на километр

Проезжавшая мимо ее знакомая остановила свой автомобиль на другой стороне дороги, и обе женщины пытались понять, как помочь детенышу. «Он попытался выползти на середину дороги, и нам пришлось удерживать его на месте ковриком из машины, укус тюленя — дело серьезное».

На призыв о помощи застрявшему на дороге тюлененку откликнулись местные организации, которые занимаются защитой животных.

Первыми на место происшествия приехали полицейские, и оградили детеныша от зевак.

Фото из Интернета. Полиция оградила испуганного тюлененка от зевак

Спасатели установили, что со здоровьем тюлененка все в порядке, кроме порезов на ластах, которые совсем не предназначены для передвижений по жестким покрытиям.

Тюлененок находился примерно в километре от берега. Скорее всего, говорят специалисты, он попал на берег во время прилива и не успел уйти вместе с отливом.

Фото из Интернета. Животное поместили в специальную сумку для перевозки тюленей

Детеныш был доставлен в центр спасения диких животных, где его ласты подлечат, а затем тюлененка выпустят в море.