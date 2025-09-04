Братья Маклейны побили рекорд Федора Конюхова, переплыв Тихий океан за 139 дней

Братья из Шотландии побили рекорд Федора Конюхова, переплыв Тихий океан за 139 дней, сообщает Associated Press.

Уточняется, что Джейми, Юэн и Лахлан Маклейны переплыли Тихий океан на весельной лодке, преодолев путь в 14 тысяч 848 километров без остановок. С помощью заплыва они собрали более $945 тысяч на проекты по очищению воды.

Братья Маклейны добрались из Перу в Австралию за 139 дней, 5 часов и 52 минуты. Таким образом они побили рекорд, установленный российским путешественником Федором Конюховым в 2014 году, который преодолел расстояние за 159 дней, 16 часов и 58 минут.

С собой у братьев было 500 килограммов сублимированной еды, 75 килограммов овсянки и удочка на случай непредвиденной ситуации. На маршруте им запрещалось заходить на острова для пополнения запасов или принимать помощь от проходящих судов.

В пути путешественники столкнулись с тропическими штормами, во время одного из которых Лахлана смыло за борт, но его удалось вернуть в лодку.

Прибыв в Австралию, мореплаватели признались, что больше всего хотят пиццу и нормально поспать ночью.