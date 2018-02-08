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Происшествия

Караколец до смерти избил собутыльника

В Иссык-Кульской области мужчина насмерть забил собутыльника. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

По ее данным, в дежурную часть ОВД Ак-Суйского района потупило сообщение, что на одной из дач возле села Михайловка обнаружено тело неизвестного. Судебно-медицинская экспертиза дала заключение, что смерть наступила от нанесения тяжких телесных повреждений, несовместимых с жизнью.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 97 (убийство) УК КР.

Жертвой оказался 57-летний житель Каракола, инвалид 2-й группы Дж. Урматбек. По горячим следам задержан подозреваемый — хозяин дачи, где был обнаружен труп. Ранее судимый за незаконный оборот драгоценных металлов 46-летний житель Каракола Олег К. дал признательные показания.

По словам задержанного, между ними произошла пьяная ссора, в ходе которой он убил своего обидчика.

Задержанный водворен в ИВС ОВД Каракола. Проводится расследование.
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