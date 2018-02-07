Частный адвокат в Оше за свою помощь взял 260 тысяч сомов. Лишится лицензии

Член коллегии адвокатов Оша, войдя в доверие к гражданке С.М., под предлогом оказания ей юридической помощи взял 260 тысяч сомов. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры.

По их данным, приговором Ошского городского суда от 3 ноября 2017 года частный адвокат Ж.Т. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 166 (мошенничество) УК КР и осужден условно к 1 году 6 месяцам.

Решением Ошского областного суда 4 января 2018 года вышеуказанный приговор оставлен в силе.

Прокуратурой города Оша в Министерство юстиции направлен обвинительный приговор в отношении Ж.Т. для лишения его адвокатской лицензии.