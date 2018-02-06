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Происшествия

В Бишкеке освободившиеся из колонии мужчины грабили магазины, угрожая пистолетом

Фото ГУВД Бишкека. Изъятые у подозреваемых вещественные доказательства

В Бишкеке задержаны трое мужчин, подозреваемых в семи разбойных нападениях. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД столицы.

Уточняется, что двое из задержанных месяц назад освободились из исправительной колонии. Их осудили за побег из мест лишения свободы и незаконное изготовление наркотиков.

«С заявлением в милицию обратился предприниматель, который сообщил, что 3 февраля примерно в 23.40 к нему в магазин ворвались трое неизвестных в медицинских масках. Угрожая пистолетами, они забрали из кассы 80 тысяч сомов», — сообщили в ГУВД. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Милиционеры задержали преступную группу, которая месяц назад освободилась из мест лишения свободы.

«При обыске у подозреваемых изъяты три медицинские маски, два револьвера с мелкокалиберными патронами, четыре мобильных телефона, шприц с неустановленной жидкостью и другие вещественные доказательства. Назначены необходимые экспертизы. Ведется расследование», — сообщили в ГУВД.
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