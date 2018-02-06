По подозрению в милицейском разбое задержан сотрудник уголовного розыска МВД

По подозрению в разбое задержан сотрудник ГУУР МВД. Об этом ИА «24.kg» сообщили источники в правоохранительных органах.

По их данным, он водворен в СИЗО ГКНБ. Ранее также арестованы двое сотрудников ГУБОП и начальник отдела уголовного розыска УВД Джалал-Абада. В Главном управлении по борьбе с организованной преступностью эти сведения не подтвердили, но и не опровергли.

Уточняется, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» УК КР.

Ранее сообщалось, в Свердловский УВД обратилась супруга владельца контейнера на рынке «Мадина». Она указала, что к ним в квартиру накануне Нового года ворвались неизвестные. Они избили ее мужа и забрали деньги. Следствие продолжается.