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Происшествия

Ранившего милиционера мужчину до сих пор не нашли

По факту нападения на сотрудника Свердловского РОВД и его ранения возбуждено уголовное дело. Об этом ИА «24.kg» сообщили в правоохранительных органах.

Известно, что 2 февраля милиционеры при патрулировании микрорайона «Восток-5» увидели находившуюся в розыске машину. «Когда они остановили водителя и устанавливали его личность, он выстрелил из травматического пистолета в милиционера и с женой сбежал с места преступления», — сообщили в милиции.

В пресс-службе ГУВД Бишкека подтвердили, что по факту возбудили уголовное дело. «Дело возбуждено по статье «Попытка убийства сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего». Проводится розыск подозреваемого. Сотруднику милиции оказана медицинская помощь, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает», — прокомментировали в ведомстве.
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