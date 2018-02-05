Несколько дорогих машин незаконно зарегистрировали в ГРС Кыргызстана

Выявлен факт злоупотребления полномочиями сотрудниками Бишкекского городского отдела по регистрации транспортных средств ГРС КР. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По данным Финпола, в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлено три факта злоупотребления служебным положением со стороны сотрудников Бишкекского городского отдела по регистрации транспортных средств и водительского состава ГРС при постановке на учет автомашин марки «Лексус LX570», «Мерседес-Бенц GL500» и «Мерседес-Бенц ML63 AMG». В бюджет государства недопоступило таможенных платежей на сумму более 4 миллионов сомов.

Возбуждено уголовное дело.