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Происшествия

Реку Ала-Арча продолжают чистить от снежных заторов и льда

Сотрудники муниципального предприятия «Бишкекзеленхоз» совместно с Министерством чрезвычайных ситуаций очищают русло реки Ала-Арча на улице Рыскулова от льда и снежных заторов. Об этом сообщила мэрия Бишкека.

По ее данным, задействовано 17 единиц спецтехники. «На этом участке обнаружен затор из снежной массы и ледяной шуги. Установлены дамбы из насыпного песка и мешков вдоль берегов реки, чтобы вода не затопила территорию ближайших домов», — пояснила мэрия.

Городские власти заверили, что состояние русел Ала-Арчи и Аламедина мониторят постоянно.

Напомним, вчера в районе улицы Малдыбаева река Ала-Арча вышла из берегов. Ранее сообщали, что на этом участке глыбы льда едва не повредили стоящие рядом машины.
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