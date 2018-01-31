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В Курганской области задержали экстремистов из Кыргызстана

В Курганской области задержаны члены запрещенной экстремистской религиозной организации «Таблиги джамаат» из Кыргызстана. Об этом со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям сообщило ИА «KURGAN.RU».

Как сообщается, члены организации распространяют в России идеологию радикального ислама, вербуют участников для боевых действий в странах с повышенной террористической активностью (не на стороне законных властей), ведут подготовку к совершению терактов в России.

В отношении выявленных лиц принято решение о запрете им въезда на территорию России.
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