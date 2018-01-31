В Джалал-Абаде задержали преступников, ограбивших дом под видом электриков

В Ноокенском районе Джалал-Абадской области милиция задержала мужчин, ограбивших дом под видом электриков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Напомним, 19 января неизвестные вошли в дом, представившись электриками, связали хозяйку и забрали сейф. По предварительным данным, сумма ущерба составила 1 миллион сомов.

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«Сотрудники милиции задержали 27-летнего уроженца Иссык-Кульской области и 28-летнего жителя Ноокенского района. Последний судим за убийство. Оба не работают. Выяснилось, что на похищенные деньги мужчины приобрели легковую машину. Автомобиль изъят в качестве вещественного доказательства. В настоящее время принимают меры по задержанию других соучастников преступления и проверяют причастность задержанных к аналогичным преступлениям», — проинформировали в МВД.