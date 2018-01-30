В России задержали кыргызстанца, находящегося в розыске

В Екатеринбурге (Россия) проводится экстрадиционная проверка в отношении кыргызстанца. Его обвиняют в покушении на незаконный переход границы Узбекистана. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что 25-летний мужчина с двойным гражданством (Кыргызстана и Узбекистана) задержан в аэропорту «Кольцово» отделением Интерпола по Свердловской области. Выяснилось, что он находился в межгосударственном розыске за покушение на незаконный переход границы из Узбекистана группой лиц по предварительному сговору.

«Известно, что преступление было совершено еще в 2014 году. Парень вместе с соотечественниками пытался незаконно пересечь границу Узбекистана с Кыргызстаном, но был задержан. От наказания он решил скрыться в России. Данное преступление является наказуемым по российскому законодательству и предусматривает до шести лет лишения свободы. Суд заключил задержанного под стражу», — говорится в сообщении.

Материалы экстрадиционной проверки направлены в Генпрокуратуру РФ для решения вопроса о выдаче подозреваемого запрашивающей стороне.