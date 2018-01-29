За неделю в Иссык-Кульской области задержали 46 нетрезвых водителей

За неделю сотрудники ООБДД Иссык-Кульской области задержали 46 нетрезвых водителей. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения.

«С 22 по 28 января сотрудники ООБДД по УВД Иссык-Кульской области выявили 1101 административное правонарушение. Выявлено 46 водителей, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии. 162 водителя игнорировали требования дорожных знаков и разметок. У 9 водителей пассажирского транспорта отсутствовал техосмотр», — сообщает пресс-служба.

На специализированную штрафную стоянку водворили 63 автомашины.