В Бишкеке у пенсионера милиционеры изъяли наркотики

В Бишкеке у 70-летнего мужчины сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков изъяли почти килограмм каннабиса. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По их данным, задержанный ранее судим за аналогичное преступление.

«Задержание производилось в одном из столичных микрорайонов. У мужчины при обыске обнаружили пакет с веществом темно-коричневого цвета. Экспертиза установила, что это смола каннабиса общим весом 991,4 грамма», — сообщили в ведомстве.

УВД Октябрьского района возбудило уголовное дело по статье «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ» УК КР. Подозреваемый заключен в ИВС.