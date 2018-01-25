Три члена ОПГ вымогали у женщины 70 тысяч сомов

В Министерство внутренних дел обратилась К.Д. с заявлением о том, что неизвестные вымогают у нее 70 тысяч сомов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД КР задержали подозреваемых — Т.М., 1984 года рождения, А.Ж., 1984 года рождения и С.Ш., 1982 года рождения.

В ходе расследования установлено, что задержанные состоят на оперативном учете МВД Кыргызской Республики как члены ОПГ.

По факту возбуждено уголовное дело. Задержанные водворены в ИВС. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям.