14:12
-11
USD 68.41
EUR 84.42
RUB 1.21
Происшествия

Три члена ОПГ вымогали у женщины 70 тысяч сомов

В Министерство внутренних дел обратилась К.Д. с заявлением о том, что неизвестные вымогают у нее 70 тысяч сомов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД КР задержали подозреваемых — Т.М., 1984 года рождения, А.Ж., 1984 года рождения и С.Ш., 1982 года рождения.

В ходе расследования установлено, что задержанные состоят на оперативном учете МВД Кыргызской Республики как члены ОПГ.

По факту возбуждено уголовное дело. Задержанные водворены в ИВС. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям.
Ссылка:
просмотров: 922
Версия для печати
Материалы по теме
Рейд «Крутой»: искали чиновников — нарушителей правил дорожного движения
В полку спецназначения «Шумкар» вновь проверки. Уволены сотрудники МВД
Выпивший водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП
МВД: Арт-ведущий ночного клуба «Гараж» агитировал употреблять наркотики
В Мексике перехватили посылку с двумя тысячами гранат
В Кыргызстане предотвратили сбыт крупной партии наркотиков
Пьяный майор милиции, совершивший ДТП, уволен из правоохранительных органов
ГСИН: Член ОПГ Чингиз Жумагулов вышел на свободу, отбыв половину срока наказания
Около 15 миллионов сомов вынесли из дома предпринимателя налетчики в городе Ош
Милиционера-взяточника задержали в Канте
Популярные новости
Пакистанец-мошенник зарабатывал на&nbsp;прилетающих в&nbsp;Кыргызстан иностранцах Пакистанец-мошенник зарабатывал на прилетающих в Кыргызстан иностранцах
Гуманный суд! Как получить за&nbsp;убийство 18&nbsp;лет и&nbsp;выйти на&nbsp;свободу через год Гуманный суд! Как получить за убийство 18 лет и выйти на свободу через год
Пьяный сотрудник ГСБЭП сорвал погоны с&nbsp;милиционера и&nbsp;угрожал &laquo;закрыть&raquo; его Пьяный сотрудник ГСБЭП сорвал погоны с милиционера и угрожал «закрыть» его
В&nbsp;Москве задержали еще одного подозреваемого в&nbsp;убийстве брата Аиды Саляновой В Москве задержали еще одного подозреваемого в убийстве брата Аиды Саляновой
Бизнес
В&nbsp;нoвый гoд&nbsp;&mdash; в&nbsp;нoвoм фoрмaте В нoвый гoд — в нoвoм фoрмaте
ТВ, Интернет и&nbsp;услуги связи в&nbsp;одном тарифе: &laquo;Переходи на&nbsp;О! +TV&raquo; ТВ, Интернет и услуги связи в одном тарифе: «Переходи на О! +TV»
Mega iTV: цифровое телевидение с&nbsp;комфортом Mega iTV: цифровое телевидение с комфортом
Будь всегда на&nbsp;связи с&nbsp;интернет-роумингом от&nbsp;MegaCom Будь всегда на связи с интернет-роумингом от MegaCom