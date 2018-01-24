Четырехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в городе Ош

Накануне в Оше в микрорайоне Кулатова ребенок, 2013 года рождения, упал с пятого этажа и разбился. Информацию подтвердили и в пресс-службе ГУВД Южной столицы.

По их данным, четырехлетний Ибрагим дома был один. Мать ушла в детский сад за младшей дочкой. Окна квартиры были открыты.

«Трагедия произошла вчера в 16.00. Когда ребенка привезли в больницу, врачи констатировали смерть малыша. Проводится расследование», — рассказали в пресс-службе.

Ибрагим был старшим сыном в семье. Его 27-летняя мать ждет третьего ребенка.