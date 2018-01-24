Сотрудники ПТК «Сосновка» скрывали проезд бензовозов с ГСМ в Баткен

Должностные лица Чуйского территориального подразделения Агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля скрыли проезд бензовозов. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

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По их данным, с 12 августа по 12 сентября 2017 года из Чуйской области в Баткенскую двумя грузовыми автомашинами марки DAF и «Вольво» произведены четыре поставки ГСМ (дизельного топлива) с превышением разрешенных осевых нагрузок. Сотрудники пункта транспортного контроля «Сосновка» в сговоре с водителями скрыли это. Предварительный ущерб государственному бюджету составил более 400 тысяч сомов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 221 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) УК КР.

Ведется следствие.